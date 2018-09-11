НС приняло ряд законов в последнем чтении

Национальное собрание РА приняло ряд представленных правительством законопроектов. Как сообщает «Арменпресс», законы были приняты на заседании 11 сентября.

89-ю голосами “за” был принят закон “О внесении изменений в закон РА об административных правонарушениях” и закон “О внесении изменений в закон о принудительном исполнении судебных актов”. Против и воздержавшихся не было.

Представленные правительством законопроекты “О внесении изменений в закон о государственных пенсиях”, “О внесении изменений в закон об электронной связи” и “О ратификации соглашения между правительством РА и Организацией продуктов питания и сельского хозяйства ООН” также были приняты 89-ю голосами.