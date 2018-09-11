Стартовало очередное заседание НС Армении: Прямой эфир

Национальное Собрание Армении 11 сентября продолжает работу в рамках первой четырехдневки осенней сессии. Как передает «Арменпресс», сегодня будет обсуждаться вопрос избрания председателя Кассационного суда.

Предстоят выборы члена совета ЦБ Армении, будет голосоваться кандидатура члена Счетной палаты.