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Стартовало очередное заседание НС Армении: Прямой эфир

Стартовало очередное заседание НС Армении: Прямой эфир

Национальное Собрание Армении 11 сентября продолжает работу в рамках первой четырехдневки осенней сессии. Как передает «Арменпресс», сегодня будет обсуждаться вопрос избрания председателя Кассационного суда.

Предстоят выборы члена совета ЦБ Армении, будет голосоваться кандидатура члена Счетной палаты.


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