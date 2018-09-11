Самые масштабные в истории современное России учения "Восток-2018" с участием 300 тыс. военнослужащих начались во вторник в Восточном военном округе, как передает Арменпресс, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"На Дальнем Востоке России стартовали маневры войск (сил) "Восток-2018", - говорится в сообщении военного ведомства. К учениям привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения, добавили в Минобороны. Руководит учениями министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Подобных по масштабу учений не проводилось с 1981 года, когда на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря в СССР прошли маневры "Запад-81" с участием около 100 тыс. человек.

В "Востоке-2018" принимают участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Также в маневрах примут участие воинские формирования Народно- освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии. "Основные действия пройдут на общевойсковых полигонах Восточного военного округа Цугол, Бамбурово, Радыгино, Успеновский, Бикинский, а также на полигонах ВВС и ПВО Литовко, Новосельское, Телемба и Бухта Анна, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов", - отметили в министерстве.

Маневры "Восток-2018" продлятся до 17 сентября. перейдут к практическим действиям.