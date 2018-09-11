Белый дом: США и КНДР приступили к организации встречи Трампа и Ким Чен Ына

США и КНДР начали работать над организацией возможной новой личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она подтвердила, что новое послание руководителя КНДР передано главе администрации США. "Это было чрезвычайно теплое, чрезвычайно позитивное письмо, обнародовать его содержание целиком мы не будем, если только лидер Северной Кореи не даст [на то] согласие. Основная цель послания - запросить... еще одну встречу с президентом, и мы для этого открыты. И мы уже находимся в процессе координирования этого", - заявила официальный представитель Белого дома.

"Послание Ким Чен Ына президенту, безусловно, демонстрировало приверженность продолжению переговоров, продолжению того прогресса, который был достигнут после их встречи всего несколько месяцев назад, а также сохранение приверженности концентрации внимания на денуклеаризации [Корейского] полуострова", - сказала Сандерс.

На ее взгляд, новое послание руководителя КНДР "является еще одним признаком прогресса", на продолжение которого надеются Соединенные Штаты.

Пока без конкретики

Вместе с тем Сандерс отказалась уточнить, состоится ли новый двусторонний саммит в столице США. Это допускал ранее Трамп. "Сообщим вам, когда у нас появятся дальнейшие детали. Однако разумеется, мы хотим, чтобы [встреча] состоялась, и уже работаем над тем, чтобы это воплотилось в жизнь", - заверила представитель Трампа.

Как она в связи с этим утверждала, пока нет и "никакой конкретики относительно точного времени" вероятной встречи на высшем уровне.

AFP: Болтон не исключил, что вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится до конца года

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться до конца 2018 года. Вероятность этого не исключил в понедельник помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает агентство AFP.

После своего выступления перед американским Федералистским обществом в Вашингтоне он проинформировал журналистов, что "вполне вероятно", что лидеры проведут встречу до конца года. По данным агентства, подробностей он не озвучил.