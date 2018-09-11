Европейские индексы - 10-09-18
МОСКВА, 11 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.26% и составил 11986.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 5269.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.54% и составил 7279.30 пункта, а российский RTSI снизился на 1.03% и составил 1043.46 пункта.
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- 09:40 Европейские индексы - 10-09-18
- 09:37 Американские индексы - 10-09-18
- 09:35 Цены на цветные металлы - 10-09-18
- 09:33 Цены на драгоценные металлы - 10-09-18
- 09:30 Цены на нефть - 10-09-18
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