Европейские индексы - 10-09-18

МОСКВА, 11 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.26% и составил 11986.34 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 5269.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.54% и составил 7279.30 пункта, а российский RTSI снизился на 1.03% и составил 1043.46 пункта.