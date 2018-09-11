Цены на цветные металлы - 10-09-18

ЛОНДОН, 11 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.55% и составила 2065.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.60% и составила 5905.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.99% и составила 2059.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.80% и составила 12400.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.74% и составила 19015.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.87% и составила 2406.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.19% и составила 62250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.