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В Армении стартовали воинские учения “Шант-2018”

В Армении стартовали воинские учения “Шант-2018”

На всей территории Армении стартовали командно-штабные учения “Шант-2018”. Как сообщает «Арменпресс», с 11 по 14 сентября страна будет приведена в условное военное положение.

Общегосударственные учения “Шант-2018” носят плановый характер и направлены на подготовку государства к обороне и мобилизационную подготовку органов государственного и воинского управления во время отпора агрессии, проверку возможности приведения к высокой степени готовности, повышению уровня сотрудничества и гармоничных взаимодействий.

Учитывая военно-политическую обстановку, создавшуюся вокруг Армении и в регионе, условный противник и ситуация в сценарии учений максимально приближены к действительности.


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