Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе посетили Ереванский коньячный завод

От имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна в честь находящегося в Армении с официальным визитом премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе сегодня вечером был дан официальный обед.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, после официального обеда Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе посетили Музей Арарат Ереванского коньячного завода, где ознакомились с историей и процессом производства армянского коньяка “Арарат”. Премьер-министрам была также представлена “Бочка мира”, в которой с 1994 года, когда было достигнуто перемирие в Карабахской войне, хранится коньячный спирт. Она называется “Бочкой мира”, так как будет открыта только тогда, когда будет урегулирован карабахский конфликт.

Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе оставили свои подписи в Книге почетных гостей и приняли участие в церемонии основания именных бочек, которые начали выдерживать в честь визита премьер-министров Армении и Грузии.

Вечером завершился официальный визит премьер-министра Грузии в Армению. Мамуку Бахтадзе и грузинскую делегацию из международного аэропорта "Звартноц" проводил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



