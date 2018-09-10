Премьер-министр Пашинян заверяет, что он никогда не будет цепляться за власть

Премьер-министр Армении, член правления партии “Гражданский договор” Никол Пашинян заверяет, что в тот день, когда граждане Армении решат, что он и его команда должны покинуть правительство, он уйдет через 15 минут. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр заявил на предвыборном митинге блока “Мой шаг”.

“В тот день, когда граждане Армении решат, что мы должны уйти в отставку, мы сделаем это в течение 15 минут. Я никогда не буду цепляться за власть. Тот, кто говорит, что партия “Гражданский контракт” имеет власть, ничего не понимает, поскольку в Армении власть имеет только народ”, - сказал Пашинян.

По его словам, все депутаты, проголосовавшие за него в Национальном Собрании, никому не делали одолжений: это был выбор народа.