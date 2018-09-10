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Министр иностранных дел Армении провел телефонный разговор с министром франкофонии Канады

Министр иностранных дел Армении провел телефонный разговор с министром франкофонии Канады

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 10 сентября провел телефонный разговор с министром туризма, официальных языков и франкофонии Канады Мелани Жоли.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили подготовку к саммиту Франкофонии, запланированные события, повестку дня и документы, которые должны быть представлены на утверждение. Министр Мнацаканян подтвердил приверженность властей Армении проведению этого важного мероприятия на высоком уровне.

Представляя приоритеты предстоящего председательства Армении в организации, министр иностранных дел Мнацаканян подчеркнул важность смарт развития и цифровой повестки, а также содействия сотрудничеству в этих рамках.




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