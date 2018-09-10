Армяно-российские отношения никогда не были на более высоком уровне, чем сегодня: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет, что армяно-российские отношения в третьей Республике Армения никогда не были на более высоком уровне, чем сегодня.

Как сообщает Арменпресс, премьер-министр сказал об этом в своем выступлении на предвыборном митинге блока “Мой шаг”.

“Я ответственно заявляю, что армяно-российские отношения в третьей республике никогда не были на более высоком уровне, чем сегодня”, - отметил премьер-министр.

Коснувшись обсуждаемых оппозицией отношений между ЕС и Арменией, он отметил, что нет причин беспокоиться об этом, проблема внешних отношений будет решена.