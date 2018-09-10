Состоялась встреча глав МИД Армении и Грузии

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 10 сентября встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, который прибыл в Ереван в составе делегации во главе с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мнацаканян, приветствуя своего грузинского коллегу, отметил, что Армения высоко ценит основанные на взаимном уважении и понимании отношения с Грузией, которые исходят из глубин веков, и намерена предпринять практические шаги, чтобы вывести их на качественно новый уровень.

Собеседники обсудили широкий круг двусторонних вопросов, в том числе ход реализации договоренностей между главами двух государств о расширении сотрудничества. В этой связи было подчеркнуто проведение регулярных отраслевых консультаций между министерствами и частые встречи министров. Министры иностранных дел Армении и Грузии также коснулись перспектив укрепления сотрудничества в многостороннем формате.

Обе стороны с удовлетворением отметили высокий уровень торгово-экономических отношений, в то же время выразив убежденность в том, что для динамичного развития этих связей необходимо прилагать совместные усилия по реализации существующего потенциала. В целях дальнейшего углубления двусторонних отношений была подчеркнута важность деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и активизации армяно-грузинской рабочей группы по торговле и экономике.

Коснувшись внутриполитических событий, министр Мнацаканян отметил, что новое правительство привержено продолжению реформ, основанных на предоставленном народом мандате и направленном на укрепление верховенства закона, равных возможностей в социальной и экономической сферах и борьбу с коррупцией. Министр добавил, что все это может способствовать дальнейшему расширению отношений между двумя соседними странами.

Министр иностранных дел Армении представил коллеге подходы и приоритеты армянской стороны в вопросе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте стороны согласились с тем, что конфликты должны быть решены исключительно мирным путем и в рамках тех форматов, которые имеют международные мандаты.