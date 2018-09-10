За минувшие 3 дня в Армении раскрыто 105 случаев преступлений

По данным оперативной сводки полиции Республики Армения, в период с 7 по 10 сентября сотрудниками различных подразделений полиции раскрыто 105 случаев преступлений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Республики Армения.

В частности, 25 случаев причинения телесных повреждений, 10 случаев мошенничества, 12 случаев кражи личного имущества и пр..

Из ранее совершенных преступлений раскрыто в частности 4 случая кражи личного имущества, 2 случая причинения телесных повреждений.За минувшие 3 дня в Армении было зарегистрировано 40 ДТП: 2 человека погибли, 64 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.