Иран открыл новый цех по производству центрифуг для обогащения урана в рамках национальной атомной программы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Согласно распоряжению руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи мы открыли новый современный и хорошо оснащенный цех по производству центрифуг", - приводит его слова агентство Fars. При этом чиновник не сообщил, где находится новый цех, каковы объемы производства и какое там установлено оборудование.

Кроме того, по его словам, иранские специалисты закончили модернизацию исследовательского реактора в Тегеране. "Иран заключил контракт с одной из европейских стран по дальнейшему усовершенствованию реактора", - отметил Салехи, не уточнив, о какой стране идет речь.

Руководитель Организации по атомной энергии подчеркнул, что "реализация иранской атомной программы проходит с опережением первоначального плана". "Работа над обоими объектами - реактором и сборочным цехом - не нарушает положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - сказал он.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Иран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль. Однако президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения.