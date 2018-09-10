Премьер-министры Армении и Грузии выступили с заявлениями по итогам переговоров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе после переговоров на высшем уровне между правительствами двух стран встретились с представителями СМИ и выступили с заявлениями по итогам встречи. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян:

“Уважаемый господин премьер-министр,

Уважаемые представители СМИ,

Дамы и господа,

Я рад нашей сегодняшней встрече. Сегодня у нас был очень важный разговор, и во время наших переговоров мы сформулировали весьма амбициозные задачи для дальнейшего развития наших отношений.

Конечно, отношения между Арменией и Грузией являются блестящими, очень хорошими, и наша задача, в целом, заключается в том, чтобы привести экономической компонент наших отношений в соответствие с содержательным уровнем наших отношений и тем эмоциональным уровнем, который сейчас существует между нашими народами. Наши взаимные визиты носят и будут носить регулярный характер.

Мы обсудили касающиеся наших отношений множество вопросов - транспортные вопросы, вопросами экономического и политического сотрудничества. Думаю, что самым важным фактом является то, что по итогам этого визита мы придадим новый импульс нашим политическим, гуманитарным и экономическим отношениям.

Премьер-министр Грузии предложил очень амбициозную программу, и мы полностью поддерживаем эту программу. Сформулирована конкретная задача - в ближайшем будущем, в ближайшие годы увеличить взаимную торговлю, товарооборот до 1 миллиарда долларов. Это конкретная тема, вокруг которой мы все можем позиционировать, иметь четкую дорожную карту и четкими шагами идти к решению этой задачи.

Мы договорились, что следующее заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии состоится в ближайшее время, и эта задача будет поставлена перед комиссией, а до этого наши правительства поставят перед собой задачу, чтобы составить конкретную дорожную карту для развития наших торгово-экономических отношений, наших политических отношений, а также гуманитарных, культурных и образовательных отношений.

В любом случае мы можем заявить, что с каждым визитом увеличивается уровень отношений между нашими странами, атмосфера становится более дружественной и теплой, и между членами наших правительств устанавливаются дружественные связи, что не менее важно в отношениях государств. Этот темп обязательно нужно сохранять и уверенно идти вперед”.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе:

“Господин премьер-министр,

Дамы и господа!

Для меня большая честь бывать с первым официальным визитом в качестве премьер-министра Грузии в дружественной стране. Прежде всего я хочу поприветствовать и поблагодарить за теплый прием. Наши страны отличаются своим гостеприимством, и этот день является ярким доказательством этого.

В этом году и Грузия, и Армения отмечают 100-летие провозглашения независимости. 100 лет назад грузины и армяне, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, продемонстрировали волю и выразили свою позицию в отношении демократического развития.

21 сентября Армения отмечает День независимости, и я передаю свои поздравления в связи с этим днем. Благодаря совместным усилиям после восстановления независимости стало возможным развивать взаимовыгодные отношения между нашими странами.

Символично, что страна имеет возможность обобщить работу, проделанную новым правительством. Я верю, что наши отношения будут углубляться в разных направлениях, и наши активные визиты являются предпосылкой для этого.

На сегодняшней встрече я и мой коллега обсудили основные направления сотрудничества и подчеркнули наше стремление активизировать политические отношения. Мы обсудили вопросы, связанные с транспортом, энергетикой, туризмом, культурой, образованием и инновациями, и мы убедились, что у нас все еще есть неиспользованный потенциал во многих областях.

Мы проведем заседание межправительственной комиссии в конце осени для рассмотрения проектов и важных идей о том, как можно еще больше углубить наши торгово-экономические отношения.

В то же время мы поговорили о процессе евроатлантической интеграции Грузии, и значительных успехах, которых достигла Грузия в этом направлении. И в то же время мы приветствуем активизацию отношений между Арменией и Европейским Союзом.

Мы договорились поддерживать динамику встреч высокого уровня и в то же время поддерживать проведение узких отраслевых встреч.

Еще раз благодарю своего коллегу и выражаю готовность к дальнейшему эффективному сотрудничеству”.