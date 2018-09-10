В Ереване между премьер-министрами Армении и Грузии состоялись переговоры высокого уровня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня принял делегацию во главе с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, который прибыл в Армению с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, после официальной церемонии встречи премьер-министра Грузии в резиденции премьер-министра состоялась беседа Никола Пашиняна и Мамуки Бахдадзе тет-а-тет, в ходе которой были обсуждены ход и перспективы дальнейшего развития двусторонних дружеских отношений.

Приветствуя премьер-министра Грузии, премьер-министр Армении отметил:

“Уважаемый господин премьер-министр,

Позвольте еще раз поздравить Вас с избранием на ответственный пост премьер-министра Грузии и пожелать успешной реализации всех программ на благо Грузии и улучшения наших отношений.

Я с теплотой вспоминаю свой визит в Грузию после моего избрания премьер-министром, и надеюсь, что в результате Вашего визита оптимизм, который был у нас во время моего визита в Грузию, удвоится.

В Грузии я предложил новую формулу для наших отношений, суть которой заключается в следующем: Грузия и грузинский народ должны быть убеждены, что в действиях и намерениях Республики Армения и армянского народа нет никаких заговоров, негативных настроений, каких-либо угроз, а армянский народ и Республика Армения должны быть уверены, что в действиях и намерениях Грузии нет никаких заговоров, негативных настроений, каких-либо угроз в отношении Республики Армения и армянского народа.

В связи с данным визитом я хочу добавить к этой формуле еще одну деталь: я думаю, что ни Армения, ни Грузия в своих действиях, во внешних отношениях не должны забывать об особом характере нашего соседства. Во всяком случае, я делал так с самого первого дня своего избрания премьер-министром. Я убежден, что и Вы поступаете так же, и так поступают все представители властей Грузии. Добро пожаловать”.

В своей речи премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил:

“Господин премьер-министр,

Я благодарю Вас за такой теплый прием. Мне всегда приятно приезжать в Ереван.

Я думаю, что отношения, которые сформировались между нашими двумя государствами на протяжении веков, действительно очень важны. В конце концов, мы начинаем нашу историю не с новой страницы: это многовековая история, которую мы будем развивать.

Вы знаете, что Грузия прошла долгий путь реформ, и этот путь был полон вызовов. Наши новые программы также полны амбиций, и мы работаем над новыми реформами. Думаем, мы будем сотрудничать в этом направлении. Международные финансовые институты рассматривают Грузию как реформатора, и я думаю, что мы поделимся с вами своим опытом, если это необходимо.

Сегодня наш торговый оборот составляет около 400 миллионов долларов, но я думаю, что этого недостаточно, весь потенциал не используется, и в этом направлении можно предпринять важные шаги. Мы максимально заинтересованы в развитии наших политических, экономических отношений, а также связей в области культуры и образования”.

После беседы Никола Пашиняна и Мамуки Бахтадзе тет-а-тет состоялась встреча в расширенном составе с участием правительственных делегаций двух стран.

Двусторонне подчеркнув высокий уровень политического диалога, премьер-министры Армении и Грузии обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и туризма. В этом контексте стороны подчеркнули важность активизации работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и достигли договоренности о проведении очередного заседания комиссии в Тбилиси в ноябре этого года.

Коснувшись объемов двустороннего торгового оборота, которые составили 400 миллионов долларов, главы правительств Армении и Грузии согласились с тем, что этот показатель неудовлетворителен и существует большой потенциал для достижения более высоких результатов. Мамука Бахтадзе отметил, что необходимо активно работать, чтобы довести товарооборот до 1 миллиарда долларов, и предложил премьер-министру Республики Армения поставить перед экономическими командами задачу устранить препятствия на этом пути и достичь отмеченного показателя.

Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе коснулись региональных проблем, подчеркнув важность мирного урегулирования конфликтов в целях обеспечения безопасности и мира в регионе. Собеседники также обменялись мнениями о перспективах реализации региональных энергетических и инфраструктурных проектов, которые, по их мнению, будут способствовать экономическому развитию региона, увеличению товарооборота и обеспечению стабильности.

Стороны также подчеркнули важность участия и эффективного сотрудничества в международных структурах с четким пониманием и уважением жизненно важных интересов друг друга.

В контексте укрепления армяно-грузинских гуманитарных связей премьер-министры Пашинян и Бахтадзе подчеркнули важность продолжительного партнерства для укрепления культурных и образовательных связей и повышения осведомленности среди молодежи.