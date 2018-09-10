Азиатские индексы - 10-09-18

ТОКИО, 10 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.30% и составил 22373.09 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.20% и составил 1687.61 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.21% и составил 2669.49 пункта, а HANG SENG снизился на 1.33% и составил 26613.42 пункта.