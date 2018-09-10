Азербайджанский оппозиционер требует от генпрокурора начать расследование против судей

Председатель партии REAL Ильгар Мамедов обратился к генеральному прокурору Азербайджана Закиру Гаралову с требованием возбудить уголовные дела против судей, которые исполняли "заказ" против него.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, Мамедов был осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в городе Исмаиллы в январе 2013 года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в мае 2014 года признал нарушение прав Мамедова на свободу и презумпцию невиновности. Кроме того, ЕСПЧ усмотрел нарушение статьи 18 Европейской конвенции, то есть политические мотивы преследования лидера REAL.

Осенью 2017 г. ЕСПЧ признал также неправомерным приговор Мамедову.

5 декабря Комитет министров Совета Европы принял решение о начале специальной процедуры против Азербайджана в связи с неисполнением решений ЕСПЧ по данному делу.

13 августа этого года Мамедов был освобожден условно с испытательным сроком на 2 года.

"B постановлении ЕСПЧ, вступившем в силу 13 октября 2014 года, отмечается, что основной целью принятых 4 февраля 2013 г. и последующих решений об аресте Мамедова было "наказать или заставить замолчать меня", - пишет Мамедов генеральному прокурору Азербайджана.

Он считает, что судьи преднамеренно ограничивали его свободы. "Статья 295 Уголовного кодекса признает как уголовное деяние преднамеренное вынесение приговора, постановления, определения и предусматривает за это наказание.

Согласно статье 204.1 УПК, физические лица могут иметь информацию о совершенном или готовящемся преступлении в письменной или устной форме. Статьи 207-2013 УП К определяют правила начала уголовного дела на основе таких сведений.

Будучи физическим лицом и руководствуясь вышеуказанным, информирую вас в письменной форме: против меня были совершены уголовные деяния, в результате этого я считаю себя потерпевшим. Принятие вами соответствующих шагов по установлению лиц, участвовавших в этом преступлении, требуется азербайджанским законодательством", - далее отмечает Мамедов.

Ранее он заявил, что его дела рассматривали 19 судей и принятые ими решения не были признаны законными со стороны ЕСПЧ. Мамедов отметил, что будет до конца бороться за наказание этих судей.

Генпрокуратура и другие госструкутры Азербайджана пока не отреагировали на обращение Мамедова.