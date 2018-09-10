Президент Армении принял премьер-министра Грузии

Президент Армении Армен Саркисян в своей резиденции в Ереване принял премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе. Во встрече приняли участие делегации обеих стран.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече Саркисян поприветствовал визит премьер-министра Бахтадзе и возглавляемой им делегации в Армению, подчеркнув, что дружба Армении и Грузии имеет глубокие исторические корни.

“Сегодня обе страны входят в новый период своей истории, который без колебаний можно назвать братским и партнерским. Конечно, это серьезное историческое богатство создает предпосылки для начертания и реализации новых партнерских направлений. Наши политические отношения в настоящее время находятся на высоком уровне, однако существует большой нереализованный потенциал, особенно в экономической сфере. Я уверен, что этот ваш визит станет стимулом для повышения наших двусторонних отношений на более высокий уровень”, - сказал президент Саркисян.

Премьер-министр Грузии поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что это особая честь посещать Армению в качестве премьер-министра.

“Этот год символичен как для Армении, так и для Грузии, потому что наши две страны празднуют 100-летие провозглашения независимости. Пользуясь случаем, я также хотел бы поздравить по случаю 21 сентября, Днем независимости Республики Армения. Наши политические отношения, как вы упомянули, находятся на высоком уровне, но у нас действительно есть неиспользованный потенциал в экономической сфере. Сегодня мы подробно поговорили о направлениях сотрудничества с моими коллегами”, - сказал он, подчеркнув, что в ближайшем будущем состоится совместное заседание межправительственной комиссии, в ходе которого будут намечены пути экономического развития.

Стороны подчеркнули, что между двумя странами существует широкое поле сотрудничества и стремление к расширению партнерства. Было подчеркнуто значение реализации совместных проектов в области науки, образования, информационных технологий и других отраслей экономики.

Президент Саркисян попросил премьер-министра Грузии передать теплые приветствия президенту Георгию Маргвелашвили.