Премьер-министр Грузии воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Премьер-министр Грузии Мамука Бхатадзе, прибывший в Армению с официальным визитом, 10 сентября в Мемориальном комплексе Цицернакаберд воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр возложил венок к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян и возложили цветы к Вечному огню.

Мамуку Бахтадзе сопровождали министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян и исполняющий обязанности мэра Еревана Камо Ареян.

Гостей сопровождала также и представила историю мемориала, символический смысл памятника исполняющий обязанности директора Музея-института Геноцида армян Марине Маргарян.

Мамука Бахтадзе также посадил ель в Аллее памяти.