Королева поделилась украшениями с Меган Маркл
Поклонники королевской семьи заметили пару сережек с жемчугом и бриллиантами в ушах Меган Маркл во время церемонии вручения премий борющимся с тяжелыми заболеваниями детям WellChild Awards. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.
Выяснилось, что это украшение Елизавета II подарила герцогине Сассекской из своей личной коллекции. По словам экспертов, комбинация бриллианта и жемчужины означает удачу и покровительство, а сам по себе жемчуг символизирует чистоту, великодушие и мудрость, а также притягивает благосостояние.
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