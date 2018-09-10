Верю, что сотрудничество в различных областях между Грузией и Арменией станет активнее: Мамука Бахтадзе

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе верит, что сотрудничество в различных областях между Грузией и Арменией станет активнее. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после встречи с Николом Пашиняном.

«На сегодняшней встрече обсудили вопрос сотрудничества в сфере торговли, транспорта, энергетики, культуры, договорились о проведении заседания межправительственной комиссии", — сказал Бахтадзе, добавив, что в результате обсуждений они выявили скрытые потенциалы для сотрудничества в различных областях.



Кроме того, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал активизацию отношений между Арменией и ЕС.

Официальный визит грузинской делегации во главе с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Ереван начался 10 сентября. В международном аэропорту "Звартноц" их встречал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.



В состав грузинской делегации под руководством Бахтадзе вошли министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр сельского хозяйства Леван Давиташвили, вице-спикер парламента Георгий Вольски, депутаты Кахабер Окриашвили, Самвел Манукян, Энзел Мкоян и Руслан Погосян.

Бахтадзе уже встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, как в формате тет-а-тет, так и в расширенном составе. Запланирована также встреча с президентом Армении Арменом Саркисяном и спикером парламента Ара Баблояном. Бахтадзе также возложит венок к Мемориалу жертвам Геноцида армян.

От имени армянского премьера в честь грузинского коллеги будет организован официальный ужин.