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Медведь нанес ущерб в селе Гохтаник

Медведь нанес ущерб в селе Гохтаник

В службе спасения «911» 10-го сентября был получен сигнал о том, что накануне ночью в селе Гохтаник медведь нанес ущерб, повредив 2 улья и грушевое дерево. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Сведения были переданы в Министерство экологии Армении и в органы местного самоуправления Ехегиса.

Комиссия на месте оценит нанесенный ущерб для выплаты ущерба.


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