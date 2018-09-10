Родители сняли на видео малыша, играющего с огромным питоном

Если этот питон является домашним питомцем маленького мальчика, то бояться ему в этой жизни явно больше нечего, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Это пугающее видео было снято в Индонезии. На кадрах видно, как маленький мальчик сидит, или даже лежит, прямо верхом на питоне и ни капли его не боится.

Но это не все: малыш, не подозревающий, какую опасность может нести змея, начинает со смехом перекатываться по ней.

В конце ролика же он и вовсе бежит к голове питона, хватает ее, поднимает вверх и обнимает хищника.