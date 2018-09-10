Армения и Грузия намерены довести товарооборот до 1 млрд долларов: Пашинян

Армения и Грузия маходятся в блестящих отношениях. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи со своим грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе, находящимся с официальным визитом в Ереване.

«Отношения Армении и Грузии блестящие. Задача состоит в том, чтобы привести экономическую составляющую в соответствие с уровнем политических отношений и отношений между двумя народами», - подчеркнул Пашинян. По оценке Никола Пашиняна, состоялось очень важное обсуждение, стороны ставят весьма амбициозные задачи. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся транспорта, экономики, политики.

По итогам визита стороны намерены придать новый стимул отношениям в различных сферах. «Премьер-министр Грузии представил амбициозную программу. Мы ее полностью поддерживаем: довести товарооборот до 1 млрд долларов», - отметил Пашинян, добавив, что с этой целью в скором времени состоится заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии, перед которой будет поставлена задача сформулировать дорожную карту для развития экономических, политических, гуманитарных, культурных отношений.

«С каждым визитом отношения повышаются на новый уровень», - отметил Пашинян, напомнив, что личные отношения между членами кабинета министров не менее важны с точки зрения укрепления межгосударственных отношений. «Надо продолжать в этом же темпе и идти вперед»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.