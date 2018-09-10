Заруи Постанджян представила свою предвыборную программу

Кандидат в мэры Еревана от партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян начала агиткампанию по внеочередным выборам в Совет старейшин Еревана с пресс-конференции. Как передает «Арменпресс», она представила свою предвыборную программу.

«Мы руководствовались принципами справедливости, закона, верховенства права, и именно с этими приоритетами мы будем руководить Ереваном и служить нашим гражданам»,- сказала она.

Лозунг партии «Еркир цирани» в этих выборах - «Справедливость и закон». Предвыборная программа состоит из 19 пунктов.

«Гражданам будут видны все поступления и расходы из бюджета города, чего до сих пор в Ереване не делалось»,- сказала она.

В отрасли транспорта партия «Еркир цирани» предлагает внедрить единую платежную систему, в которой будут предусмотрены соцпакеты для студентов, пенсионеров, социально-необеспеченных слоев и пр.

Предлагается усилить связи с городами-побратимами Еревана, наладить прямой рейс Ереван-Лос-Анджелес.

Кроме того, в программе говорится об образовании, планируется строительство новых заводов, наладить переработку мусора и пр.

Сегодня, 10 сентября, стартовала агитационная кампания к предстоящим 23 сентября выборам в Совет старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», агиткампания продлится до 21 сентября включительно.

В выборах участвуют 12 политических сил: 4 блока, 8 партий.

Партия «Процветающая Армения»

2. Блок «Ереванская общественность»

3. Блок «Ереванцы»

4. Партия «Еркир Цирани»

5. Партия «Наследие» («Жарангутюн»)

6. Партия «Демократический путь»

7. Блок «Мой шаг»

8. Блок «Луйс»

9. Партия АРФ «Дашнакцутюн»

10. Партия «Айк» – 59 человек, кандидат – Геворг Овсепян.

11. Партия «Реформистов» – 29 человек, кандидат – Артак Аветян.

12. Партия «Оринац Еркир» – 115 человек, кандидат – Мгер Шахгельдян.

Выборы состоятся 23 сентября. С целью осуществления наблюдательской миссии на предстоящих 23 сентября внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана приглашены представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Партия «Наследие» начнет свою агиткампанию на площади Шарля Азнавура, здесь состоится пресс-конференция на открытом воздухе. Список партии возглавляет Раффи Ованнисян.

Блок «Луйс» начнет свою агиткампанию с представления своей программы в гостинице «Армения Мариотт». Список блока возглавляет Артак Зейналян.

Блок «Мой шаг» начнет свою агиткампанию с административного района «Эребуни». Список блока возглавляет Айк Марутян.

Партия «Процветающая Армения» начнет свою агиткампанию с административного района Нубарашен. Список партии возглавляет Наира Зограбян.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» сообщит о начале агиткампании 10-го сентября, в18:00, у памятника Араму Манукяну. Список партии возглавляет Микаэл Манукян.

Блок «Ереванская общественность» начнет свою агиткампанию с пресс-конференции и представления своей программы. Список блока возглавляют Анаит Тарханян, Арам Григорян и Армен Ованнисян.

Партия «Айк» начнет свою агиткампанию с раздачи буклетов в различных районах города. Список партии возглавляет Геворг Овсепян.

Партия «Реформистов» начнет свою агиткампанию с собрания единомышленников, выступит лидер партии Ваган Бабаян. Список партии возглавляет Артак Аветян.

Партия «Демократический путь» пока не решила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Мануэл Гаспарян.

Партия «Оринац Еркир» пока не сообщила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Мгер Шахгельдян.

Партия «Еркир Цирани» пока не сообщила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Заруи Постанджян.

Блок «Ереванцы» пока не решил – как начнет свою агиткампанию. Список блока возглавляет Арарат Зурабян.