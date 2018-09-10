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Левон Аронян примет участие в турнире Champions Showdown

Левон Аронян примет участие в турнире Champions Showdown

Лидер армянских шахмат Левон Аронян примет участие в турнире Champions Showdown, который состоится в США.

Как передает «Арменпресс», до начала щахматной Олимпиады Левон Аронян примет участие в турнире Champions Showdown, в котором примут участие еще 10 шахматистов, соревнующихся в быстрых и блиц-шахматах.

Турнир стартует 11-го сентября и завершится 14-го сентября.


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