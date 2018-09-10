Лидер армянских шахмат Левон Аронян примет участие в турнире Champions Showdown, который состоится в США.

Как передает «Арменпресс», до начала щахматной Олимпиады Левон Аронян примет участие в турнире Champions Showdown, в котором примут участие еще 10 шахматистов, соревнующихся в быстрых и блиц-шахматах.

Турнир стартует 11-го сентября и завершится 14-го сентября.