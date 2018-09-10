По решению суда Айк Саргсян отпущен под залог в размере 50 млн драмов



Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна, Айк Саргсян, отпущен под залог в размере 50 млн драмов. Как передает «Арменпресс», на заседании 10 сентября суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян удовлетворил ходатайство адвоката Саргсяна. Согласно материалам дела, 1 апреля 2007 года, в одну из больниц Еревана с огнестрельным ранением был доставлен житель Еревана Давид Симонян. В тот же день в полицию явился Артур Гевондян, предъявил пистолет и заявил, что нашел его во дворе детского сада и, вследствие неосторожного обращения с оружием, ранил своего друга – Давида Симоняна. По факту было возбуждено уголовное дело, которое, однако, вскоре было закрыто. Было решено не осуществлять уголовное преследование по отношению к Артуру Гевондяну и прекратить расследование ввиду примирения сторон и отсутствия жалобы. Летом текущего года было возбуждено новое уголовное дело, предприняты необходимые следственные мероприятия, в результате которых выяснилось, что физические увечья Давиду Симоняну нанес не Артур Гевондян по неосторожности, а его пытались убить. Попытку убийства совершил Айк Саргсян. По данным органа предварительного следствия, Давид Симонян на самом деле получил огнестрельное ранение 1 апреля 2007 года примерно в 16:00 в подвале дома Айка Саргсяна, расположенного в центре Еревана, в результате произведенного последним выстрела. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли пистолет. Согласно материалам дела, 1 апреля 2007 года, в одну из больниц Еревана с огнестрельным ранением был доставлен житель Еревана Давид Симонян. В тот же день в полицию явился Артур Гевондян, предъявил пистолет и заявил, что нашел его во дворе детского сада и, вследствие неосторожного обращения с оружием, ранил своего друга – Давида Симоняна. По факту было возбуждено уголовное дело, которое, однако, вскоре было закрыто. Было решено не осуществлять уголовное преследование по отношению к Артуру Гевондяну и прекратить расследование ввиду примирения сторон и отсутствия жалобы. Летом текущего года было возбуждено новое уголовное дело, предприняты необходимые следственные мероприятия, в результате которых выяснилось, что физические увечья Давиду Симоняну нанес не Артур Гевондян по неосторожности, а его пытались убить. Попытку убийства совершил Айк Саргсян. По данным органа предварительного следствия, Давид Симонян на самом деле получил огнестрельное ранение 1 апреля 2007 года примерно в 16:00 в подвале дома Айка Саргсяна, расположенного в центре Еревана, в результате произведенного последним выстрела. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли пистолет.