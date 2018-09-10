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Российские пограничники выявили попытку нарушения государственной границы Армении

Российские пограничники выявили попытку нарушения государственной границы Армении

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения выявили попытку нарушения государственной границы на КПП «Карчеван» (Сюникская область). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения

В процессе прохождения паспортного контроля гражданин Исламской Республики Иран предъявил не принадлежащий ему паспорт.

В ходе проведения опроса, гражданин Ирана пояснил, что по ошибке взял паспорт своего друга, с которым вместе приехали в Армению.

В установленном порядке, указанный гражданин был передан в правоохранительные органы Республики Армения.


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