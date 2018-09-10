Российские пограничники выявили попытку нарушения государственной границы Армении
13:04, 10 Сентябрь, 2018
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения выявили попытку нарушения государственной границы на КПП «Карчеван» (Сюникская область). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения
В процессе прохождения паспортного контроля гражданин Исламской Республики Иран предъявил не принадлежащий ему паспорт.
В ходе проведения опроса, гражданин Ирана пояснил, что по ошибке взял паспорт своего друга, с которым вместе приехали в Армению.В установленном порядке, указанный гражданин был передан в правоохранительные органы Республики Армения.