Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии посетит Армению

С 10 по 14 сентября Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии (МОФ) Микаэль Жан с официальным визитом посетит Армению. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

11 сентября планируется встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и М. Жан, после которой стороны выступят с совместной пресс-конференцией.

Генеральный секретарь МОФ посетит также мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, возложит цветы к мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян.