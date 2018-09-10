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Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии посетит Армению

Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии посетит Армению

С 10 по 14 сентября Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии (МОФ) Микаэль Жан с официальным визитом посетит Армению. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

 11 сентября планируется встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и М. Жан, после которой стороны выступят с совместной пресс-конференцией.

Генеральный секретарь МОФ посетит также мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, возложит цветы к мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян.


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