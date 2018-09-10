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ДТП у села Пасанаури в Грузии: один из пострадавших армян скончался

ДТП у села Пасанаури в Грузии: один из пострадавших армян скончался

В департаменте ЧС МВД Грузии 8-го сентября, в 16:14, службой «911» был получен сигнал о том, что у села Пасанаури в Душетском районе произошло ДТП: столкнулись а/м марки «MAN» (водитель – Гор Хачатрян, 1989 г.р., гражданин Армении) и «Samara» (водитель – Степан Киракосян, 1963 г.р., гражданин РФ). Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Водитель а/м марки «Samara» погиб, пассажиры были доставлены в различные больницы, один из них – в ряжелом состоянии.

Информация была передана в МИД и Минздрав Армении.


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