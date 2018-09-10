23-е сентября станет историческим днем: Блок «Мой шаг» проводит предвыборное шествие

Блок «Мой шаг» проводит предвыборное шествие в ереванском районе Эребуни. Оно стартовало с проспекта Тиграна Меца. Как передает «Арменпресс», блок «Мой шаг» 10 сентября в 18:30 проведет также встречу с избирателями перед зданием музея «Эребуни», на которой выступят премьер-министр Армении Никол Пашинян и кандидат в мэры Еревана Айк Марутян.

В беседе с журналистами Айк Марутян сказал, что, в рамках агиткампании они собираются обойти все районы Еревана, организовать встречи во дворах, вечерами они собираются проводить митинги.

На вопрос, каков его мессидж ереванцам, Айк Марутян сказал, что самое важное – то, что 23-е сентября станет историческим днем. «В этот день пройдут свободные, прозрачные, справедливые выборы. Этого дня мы ждали много лет, и этот день настал. Армянский народ сам решит и выберет свою власть. Это – наш самый важный мессидж, который мы и осуществим 23-го сентября»,-

Айк Марутян сказал, что готов ответить на самые острые вопросы избирателей, выслушать их и понять наличествующие проблемы города.

На вопрос о том, предстоят ли дебаты с другими кандидатами, Айк Марутян сказал, что готов к дебатам, однако, при одном условии: если в них примут участие представители всех политических сил, представивших заявки на участие в выборах.

По его словам, сотрудничать надо будет со всеми теми силами, которые пройдут в Совет старейшин Еревана, и надо будет осуществлять все то хорошее, что будет в программах всех кандидатов. Он не исключил и коалиционное управление Ереваном.

Сегодня, 10 сентября, стартовала агитационная кампания к предстоящим 23 сентября выборам в Совет старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», агиткампания продлится до 21 сентября включительно.

В выборах участвуют 12 политических сил: 4 блока, 8 партий.

Партия «Процветающая Армения»

2. Блок «Ереванская общественность»

3. Блок «Ереванцы»

4. Партия «Еркир Цирани»

5. Партия «Наследие» («Жарангутюн»)

6. Партия «Демократический путь»

7. Блок «Мой шаг»

8. Блок «Луйс»

9. Партия АРФ «Дашнакцутюн»

10. Партия «Айк» – 59 человек, кандидат – Геворг Овсепян.

11. Партия «Реформистов» – 29 человек, кандидат – Артак Аветян.

12. Партия «Оринац Еркир» – 115 человек, кандидат – Мгер Шахгельдян.

Выборы состоятся 23 сентября. С целью осуществления наблюдательской миссии на предстоящих 23 сентября внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана приглашены представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Партия «Наследие» начнет свою агиткампанию на площади Шарля Азнавура, здесь состоится пресс-конференция на открытом воздухе. Список партии возглавляет Раффи Ованнисян.

Блок «Луйс» начнет свою агиткампанию с представления своей программы в гостинице «Армения Мариотт». Список блока возглавляет Артак Зейналян.

Блок «Мой шаг» начнет свою агиткампанию с административного района «Эребуни». Список блока возглавляет Айк Марутян.

Партия «Процветающая Армения» начнет свою агиткампанию с административного района Нубарашен. Список партии возглавляет Наира Зограбян.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» сообщит о начале агиткампании 10-го сентября, в18:00, у памятника Араму Манукяну. Список партии возглавляет Микаэл Манукян.

Блок «Ереванская общественность» начнет свою агиткампанию с пресс-конференции и представления своей программы. Список блока возглавляют Анаит Тарханян, Арам Григорян и Армен Ованнисян.

Партия «Айк» начнет свою агиткампанию с раздачи буклетов в различных районах города. Список партии возглавляет Геворг Овсепян.

Партия «Реформистов» начнет свою агиткампанию с собрания единомышленников, выступит лидер партии Ваган Бабаян. Список партии возглавляет Артак Аветян.

Партия «Демократический путь» пока не решила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Мануэл Гаспарян.

Партия «Оринац Еркир» пока не сообщила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Мгер Шахгельдян.

Партия «Еркир Цирани» пока не сообщила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Заруи Постанджян.

Блок «Ереванцы» пока не решил – как начнет свою агиткампанию. Список блока возглавляет Арарат Зурабян.