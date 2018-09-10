Неподалеку от границы Грузии и России открыли двухкилометровый тоннель

На 132-135 километре автомобильной дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс завершилось строительство двухкилометрового тоннеля. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Грузии.

Ширина проезжей части нового тоннеля составляет 8,5 метра.

В департаменте отмечают, что в Дарьяльском ущелье часто на протяжении последних лет буйствовала стихия. В 2014 году в ущелье сошел оползень, который вызвал выход из берегов реки Терек, из-за чего было приостановлено движение на грузино-российской границе. Существовал риск повторения стихийного бедствия, что представляло опасность передвижения по данному отрезку дороги.

Как отмечается в сообщении, когда приостанавливалось передвижение по трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, это приносило убытки в размере до одного миллиона лари в день (более 40,1 миллиона долларов)

В ведомстве уверяют, что после строительства нового тоннеля эта проблема будет полностью решена и передвижение в Дарьяльском ущелье теперь будет полностью безопасным. В департаменте подчеркивают, что осуществление этого проекта было необходимо для сохранения транзитного потенциала Грузии.

Строительные работы начались в мае 2017 года, общая стоимость проекта составила порядка 51,9 миллиона лари (более 20,8 миллиона долларов). В рамках строительных работ было трудоустроено около 140 человек.





