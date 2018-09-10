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В конференц-зале «Арменпресс» состоится пресс-конференция, посвященная учениям «Шант-2018»

В конференц-зале «Арменпресс» состоится пресс-конференция, посвященная учениям «Шант-2018»

В конференц-зале «Арменпресс» в 15:00 10-го сентября состоится пресс-конференция, посвященная учениям «Шант-2018». Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян представит детали предстоящих учений.  

Адрес «Арменпресс»: Ереван, ул. Сарьяна, 22.


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