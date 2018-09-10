В конференц-зале «Арменпресс» состоится пресс-конференция, посвященная учениям «Шант-2018»

В конференц-зале «Арменпресс» в 15:00 10-го сентября состоится пресс-конференция, посвященная учениям «Шант-2018». Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян представит детали предстоящих учений.

Адрес «Арменпресс»: Ереван, ул. Сарьяна, 22.