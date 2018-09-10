Курс доллара на Мосбирже превысил 70 руб., евро снизился до 80,64 руб.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 коп. и достиг 70,16 руб, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В последний раз курс доллара превышал отметку в 70 руб. 16 марта 2016 года.

Курс евро, в свою очередь, опустился на 16 коп. и составил 80,64 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.