Талибы захватили район на севере Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан"* захватили один из районов в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновников.

"Местные чиновники подтвердили, что район Хам Ааб (Kham Aab) провинции Джаузджан попал под контроль "Талибана"* после ожесточенных столкновений", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.