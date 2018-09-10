Компания «Санитек» оштрафована еще раз за несвоевременный и некачественный сбор и вывоз мусора в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В рамках договора между мэрией и компанией «Санитек», мэрия Еревана должным образом уведомила компанию «Санитек» об упущениях и недостатках в их работе, предоставив разумный срок для их устранения. Не все недостатки были устранены, за что и компания «Санитек» оштрафована еще раз за несвоевременный и некачественный сбор и вывоз мусора в Ереване на 12.967.739 драмов. Компания «Санитек» представила свои возражения и обоснования того, что в ряде случаев упущения были связаны с объективными факторами.

Мэрия Еревана обещала всячески содействовать компании «Санитек» в организационных и прочих вопросах.