Жительница штата Нью-Йорк Ниа Имани Франклин стала победительницей конкурса красоты "Мисс Америка-2019", который завершился в воскресенье в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press.

Франклин получила право на стипендию на общую сумму $50 тыс. Хрустальную корону ей передала победительница конкурса "Мисс Америка-2018" - Кара Мунд из штата Северная Дакота.

На конкурсе Франклин исполнила попурри из оперы "Богема". Согласно опубликованной на сайте конкурса биографии, свою первую песню девушка написала в 6 лет. Отвечая на вопросы жюри, она заверила, что важную роль в ее жизни сыграло искусство, в особенности музыка.

Второе место на конкурсе заняла представительница штата Массачусетс, третье - Флориды, четвертое - Луизианы, пятое - Коннектикута.

Конкурс, завершившийся в воскресенье, впервые прошел без обязательного в прошлом выхода участниц на сцену в купальниках. Об изменениях правил состязания было объявлено в июне. Организаторы тогда заявили, что намерены в большей степени оценивать девушек не по внешности. В связи с этим на этот раз организаторы назвали состязание "Мисс Америка 2.0".

Конкурс проводится в расположенном на атлантическом побережье США городе-курорте Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) с 1921 года. Он начинался как "конкурс купальных костюмов". В нем могли принимать участие девушки и женщины с 17 до 25 лет. Первой обладательницей титула стала 16-летняя Маргарет Гормэн, которой был вручен кубок "Золотая русалка".