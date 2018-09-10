Владимир Путин принял приглашение Пашиняна посетить Армению

Для Армении ОДКБ так же дорога, как и другим членам этой организации. Как передает «Арменпресс» , об этом в беседе с российским изданием «Коммерсант» - «Ъ», сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Далее последовал следующий диалог:

«-Хотел бы вернуться к сюжетам, которые интерпретируют как раздражители, как конфликтные сюжеты в отношениях Армении и России. Уголовное дело против Хачатурова, генсека ОДКБ. Москва выражала недовольство тем, что ее не предупредили, что это произошло внезапно. А поскольку он возглавляет международную организацию, то здесь считают, что это не только внутреннее дело Армении. Вы Хачатурова отзываете с поста генсека. Кто будет вместо него? Представитель Армении или белорус? Белоруссия — следующая по алфавиту.

— ОДКБ — это еще и наша организация. Почему так комментируется, что для кого-то ОДКБ дороже, чем для Армении? Это не так. ОДКБ нам так же дорога, как и другим членам этой организации. Есть срок работы представителя Армении на посту генсека (мандат работы генсека ОДКБ — три года, Юрий Хачатуров отработал половину срока.— “Ъ”). Он не истек. У нас есть по крайней мере полтора года. Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока.

— Владимир Путин с этой вашей точкой зрения согласился?

— Мы договорились, что этот вопрос обсудим со всеми коллегами и попробуем достичь консенсуса. Когда у нас будет согласие по этому поводу, мы об этом объявим.

— В уставе ОДКБ не сказано, что если страна досрочно отзывает генсека, то следующий генсек обязательно должен быть представителем той страны, которая отзывает.

— Но и не сказано, что если кого-то отзывают, то срок от этого истекает.

— То есть вопрос дискуссионный?

— Не сказал бы, что дискуссионный. Мы должны этот вопрос решить в атмосфере сотрудничества и союзничества.

— Обсуждается активно и давно тема, что Азербайджан мог бы стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, говорят о введении в ОДКБ позиции страны-наблюдателя и статуса страны-партнера. Если Азербайджан будет претендовать на этот статус, какой будет позиция Армении?

— Всем, наверное, понятно, что без согласия Армении такие решения не могут быть приняты. Все вы знаете, какие сейчас отношения между Арменией и Азербайджаном. Мы каждый день слышим угрозы со стороны Азербайджана в адрес Армении. Я думаю, от этого исходит очевидная позиция Армении в этом вопросе.

— То есть ответ «нет»?

— Я уже ответил на этот вопрос.

— Но слово «нет» не произнесли.

— Я думаю, если Азербайджан хочет достичь такой цели, он должен сперва поработать над урегулированием отношений с Арменией».

В конце беседы корреспондент поинтересовался, предстоят ли взаимные визиты между руководителями обеих стран в скором будущем:

-Когда эти визиты, о которых вы сказали, могут состояться? Вы в России уже побывали трижды. Владимир Путин в Ереване не был за время вашей работы премьером.

— Я пригласил Владимира Путина в Ереван, и мы договорились, что в ближайшем будущем визит состоится.

— В этом году или в следующем?

— Если не до конца этого года, то в начале следующего.

— Приглашение было принято?

— Да, конечно».