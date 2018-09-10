Стартовала четвертая сессия Национального Собрания Армении

В Ереване 10 сентября открылась четвертая сессия Национального Собрания Армении 6-го созыва. Как передает «Арменпресс», в повестке первой четырехдневки 29 вопросов, в том числе избрание члена Конституционного суда, председателя Кассационного суда, Судьи кассационного суда, председателя постоянной парламентской Комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта, члена Аудиторской палаты, а также члена Правления Центрального банка Армении.