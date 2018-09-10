Никто не может говорить с нами с позиций силы: Пашинян – об урегулированиии карабахского конфликта

Армения готова на переговоры. Это должны быть реальные переговоры. Никому не нужна имитация переговоров. Армения готова реально приложить усилия, чтобы конфликт был действительно разрешен мирным путем. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с российским изданием «Коммерсант» - «Ъ», сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы должны все поработать, чтобы создать условия для реального мирного урегулирования конфликта. Армения должна пойти этим путем, но Азербайджан должен знать, что невозможно с Арменией разговаривать с помощью угроз»,- сказал он. « Мы говорим, что готовы обсуждать возможность мирного урегулирования этого конфликта. Часто спрашивают: готова ли Армения к каким-либо уступкам? Но никто не спрашивает, готов ли Азербайджан. Все спрашивают, готова ли Армения к компромиссам, но никто не спрашивает, готов ли Азербайджан к компромиссам. Если Азербайджан готов к компромиссам, то мы тоже готовы. Если не готов, мы тоже не готовы.Вопрос нельзя решить без компромиссов. Но проблема в том, что каждый день Азербайджан угрожает, что начнет войну, что Ереван — это азербайджанский город, вся территория Армении — это азербайджанская территория. В этой атмосфере мы просто отказываемся говорить о компромиссах. Если в атмосфере угроз мы будем говорить о компромиссах, кто-то может это воспринять как слабость. Мы это никогда не допустим. Если Азербайджан думает, что с нами можно говорить с позиции силы, то мы говорим, что это невозможно. Никто с нами так не может разговаривать»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Далее последовал следующий диалог:

— В отношении Азербайджана за последнее время очень часто от вас звучало слово «война». Вы говорили это и в интервью «Эху Москвы» в июле. Это сильное слово. Ситуация действительно может зайти так далеко?

— Надеюсь, что нет. Какая сейчас у Азербайджана политика? Азербайджан надеется, что ему удастся спровоцировать ухудшение отношений между Арменией и Россией, чтобы на этом фоне начать провокационные действия. Но поскольку вы все видите, мы все убедились, что в отношениях Армении и России нет и не будет глобальных политических проблем, думаю, этот сценарий Азербайджана просто провалился. Проблема в том, что президент Азербайджана опасается, что демократические процессы, которые произошли в Армении, могут перейти на Азербайджан, и хочет с помощью обострения ситуации в Карабахе, на линии соприкосновения с Карабахом с помощью каких-то провокаций отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем и как-то перебороть эти внутриполитические проблемы, которые сейчас есть.

— Насколько высока эта температура? Это все гипотетически или действительно есть основания опасаться сценария с войной?

— Честно говоря, ситуация в зоне соприкосновения довольно стабильна. Но когда мы слышим со стороны Азербайджана военную риторику, это поднимает уровень напряженности наших отношениях. Надеюсь, руководство Азербайджана поменяет свое поведение. Мы должны все поработать, чтобы создать условия для реального мирного урегулирования конфликта. Армения должна пойти этим путем, но Азербайджан должен знать, что невозможно с Арменией разговаривать с помощью угроз.

— Тем не менее карабахское урегулирование никуда не движется, есть ощущение, что это тупик. Вы говорили, что готовы к переговорам. О чем? Ваша позиция заключается в том, что Карабах должен участвовать в этом процессе на равных.

— Почему процесс в тупике? Потому что Азербайджан использует военную риторику, угрожает войной. В этой атмосфере не может быть конструктивных переговоров. Чтобы начать их, нужно создать атмосферу для переговоров. Мы готовы над этим работать. Что касается формата. Я премьер-министр Армении и я готов участвовать в этих переговорах от имени Республики Армения. Но я не могу говорить от имени народа Нагорного Карабаха. Народ Нагорного Карабаха не участвует в процессах формирования власти в Армении. У них своя власть, свое правительство, свой президент. Карабах должен представлять легитимный представитель, у которого есть мандат представлять этот народ. Это не означает, что мы отказываемся от переговоров, мы готовы к ним в любой момент. Но представлять Карабах должен представитель Карабаха.

Ничего сенсационного я не говорю. Во всех трех заявлениях по проблеме Нагорного Карабаха, которые делали главы государств—сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции, говорится, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен решаться с помощью волеизъявления народа Нагорного Карабаха. Это значит, что все принимают, что Нагорный Карабах — это одна сторона конфликта, и невозможно представить, что кто-то может решить эту проблему без его участия. Если мы говорим реально о разрешении конфликта, то мы должны попробовать разрешить этот конфликт с помощью правильного формата. Может, наш переговорный процесс буксует потому, что у нас не очень правильный формат переговоров? Я имею в виду участие Нагорного Карабаха.

— Азербайджан жестко против этого.

— И конечно, мы представляем себе дальнейший переговорный процесс только в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

— Но есть вопросы, которые зависят от Армении. Я имею в виду семь районов, которые даже сама Армения признает азербайджанскими. Об их возвращении речь идет давно, но процесс не двигается.

— Сейчас есть конституция Нагорного Карабаха. По конституции эти территории являются частью территории Нагорного Карабаха.

— При таком подходе продвижения какого-то сложно ожидать. Азербайджан это никогда не примет. Соответственно, о чем говорить?

— Мы говорим, что готовы обсуждать возможность мирного урегулирования этого конфликта. Часто спрашивают: готова ли Армения к каким-либо уступкам? Но никто не спрашивает, готов ли Азербайджан. Все спрашивают, готова ли Армения к компромиссам, но никто не спрашивает, готов ли Азербайджан к компромиссам. Если Азербайджан готов к компромиссам, то мы тоже готовы. Если не готов, мы тоже не готовы.

Вопрос нельзя решить без компромиссов. Но проблема в том, что каждый день Азербайджан угрожает, что начнет войну, что Ереван — это азербайджанский город, вся территория Армении — это азербайджанская территория. В этой атмосфере мы просто отказываемся говорить о компромиссах. Если в атмосфере угроз мы будем говорить о компромиссах, кто-то может это воспринять как слабость. Мы это никогда не допустим. Если Азербайджан думает, что с нами можно говорить с позиции силы, то мы говорим, что это невозможно. Никто с нами так не может разговаривать.

— Владимир Путин неоднократно выступал посредником в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Не так давно он знакомил вас с Ильхамом Алиевым. У российского президента есть какие-то идеи по поводу урегулирования конфликта в Карабахе? Вы этот вопрос затрагивали с ним?

— Мы говорили, что нужно решить вопрос мирным путем. Мы очень высоко ценим те усилия, которые Владимир Владимирович предпринимает для урегулирования конфликта. Мы готовы на переговоры. Это должны быть реальные переговоры. Думаю, никому не нужна имитация переговоров. Мы готовы реально приложить усилия, чтобы конфликт был действительно разрешен мирным путем.

— Все готовы, все говорят о мире, но до переговоров, как я понимаю, еще далеко.

— Почему? Мы готовы к реальным переговорам».