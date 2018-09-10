Число жертв землетрясения на севере Японии возросло до 44 человек
Жертвами землетрясения на северном японском острове Хоккайдо стали 44 человека, 660 получили ранения. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.
Землетрясение магнитудой, по различным данным, от 6,6 до 6,7 произошло на острове на прошлой неделе, временно парализовав воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение с префектурой, вызвав серьезные нарушения электроснабжения.
К настоящему моменту еще около 2,5 тыс. находятся в центрах, организованных для эвакуированных из опасных районов жителей острова, где сошедшие сели разрушили целые деревни.
В спасательной операции, как сообщил Суга, принимали участие 40 тыс. военнослужащих, полицейских, пожарных, более 60 вертолетов.