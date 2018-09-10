Джокович победил дель Потро в финале US Open

Серб Новак Джокович победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису, заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. Как передает «Арменпресс», встреча продолжалась 3 часа 18 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Джокович стал 14-кратным победителем турниров Большого шлема. По этому показателю он сравнялся с американцем Питом Сампрасом. Чаще главные теннисные турниры выигрывали только испанец Рафаэль Надаль (17) и швейцарец Роджер Федерер (20).