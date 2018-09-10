Сборная Армении во втором туре Лиги наций УЕФА делит 2-3 места в дивизионе D/4, все еще занимая вторую горизонталь.

Как передает «Арменпресс», во втором туре Лиги наций УЕФА лидирует сборная Македонии, набравшая 6 очков. На 2-3 местах - сборная Армении и сборная Лихтенштейна, набравшие по 3 очка. Очков нет у сборной Гибралтара.

В рамках Лиги наций 13-го октября сборная Армении сыграет со сборной Гибралтара, а 16-го октября встретится с македонцами.