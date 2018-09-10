Наши соперники в Лиге Наций: Выигрывает даже Лихтенштейн

В четвертой группе дивизиона D Лиги наций УЕФА, куда входит и сборная Армении по футболу, состоялась еще одна встреча.

Как передает «Арменпресс» , сборная Лихтенштейна победила сборную Гибралтара со счетом 2:0. Голы забили Саланович и Висер.В рамках матча второго тура Лиги наций УЕФА Сборная Македонии победила сборную Армении в Скопье со счетом 2:0.