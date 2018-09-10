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Наши соперники в Лиге Наций: Выигрывает даже Лихтенштейн

Наши соперники в Лиге Наций: Выигрывает даже Лихтенштейн

В четвертой группе дивизиона D Лиги наций УЕФА, куда входит и сборная Армении по футболу, состоялась еще одна встреча.

Как передает «Арменпресс», сборная Лихтенштейна победила сборную Гибралтара со счетом 2:0. Голы забили Саланович и Висер.
В рамках матча второго тура Лиги наций УЕФА Сборная Македонии победила сборную Армении в Скопье со счетом 2:0.


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