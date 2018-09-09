Президент Молдавии попал в ДТП

Кортеж президента Молдавии Игоря Додона в воскресенье попал в аварию на трассе Страшены - Калараш, глава государства госпитализирован. Об этом сообщил в воскресенье молдавский телеканал Publika.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, кортеж президента попал в ДТП на трассе Страшены - Калараш. По предварительным данным, президент был доставлен в больницу, отмечает телеканал. По данным журналистов, кортеж столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали.

В свою очередь сам Игорь Додон рассказал ТАСС, что с ним все нормально. "Все ок", - ответил президент в своем сообщении на вопрос корреспондента.

Эту информацию подтвердил советник Додона Максим Лебединский.

"Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, ему не понадобилась медицинская помощь", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом офицер охраны Додона сообщил ТАСС, что в результате аварии пострадала мать президента.

"Президент Молдавии не пострадал, ранена его мать", - сказал он.

Ранее в генеральном инспекторате полиции сообщили, что авария произошла в районе города Хынчешть. Машина, в которой ехал глава государств, и еще один автомобиль, где находились его охранники, повреждены. По телевидению показали перевернутые автомобили из кортежа на обочине дороги.