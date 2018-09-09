Путин проголосовал на выборах мэра Москвы

Президент России Владимир Путин прибыл на избирательный участок №2151 в Российской академии наук на улице Косыгина, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.

Российский лидер рассчитывает, что нынешний стиль управления Москвой будет сохранен в ближайшей перспективе. Об этом он заявил журналистам после голосования.

"Я рассчитываю, что вот такой стиль [в управлении Москвой] будет сохранен на ближайшую перспективу", - подчеркнул он.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, после голосования в беседе с журналистами Путин также заметил, что в таких мегаполисах, как Москва, после решения одних проблем сразу возникают другие. "Это неизбежно, потому что жизнь ставит новые и новые задачи, - заявил он. - Но Москва развивается хорошими темпами и с хорошим качеством".

На всей территории страны 9 сентября запланировано проведение более 4,7 тыс. различных избирательных кампаний, включая 59 местных референдумов. В 22 субъектах Федерации пройдут прямые выборы губернаторов, в трех - глав регионов изберут депутаты местных парламентов. В 16 субъектах Федерации будут избраны региональные заксобрания, в шести регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы VII созыва по семи избирательным округам.

Голосование пройдет в 80 субъектах РФ из 85. Всего будет замещено более 31,4 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. На выборах разного уровня зарегистрированы почти 72,2 тыс. кандидатов.

9 сентября предстоит избрать руководителей 22 регионов. Прямые выборы глав субъектов РФ пройдут в Якутии, Хакасии, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской и Тюменской областях, Москве и Чукотском автономном округе.

В Дагестане, Ингушетии и Ямало-Ненецком автономном округе глав регионов изберут депутаты местных парламентов.

В 16 субъектах РФ - Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Забайкальском крае, Ненецком автономном округе, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областях пройдут выборы региональных законодательных органов (парламентов).

В четырех административных центрах будут избирать мэров, в 12 - городские парламенты. Также в ряде регионов будут проведены муниципальные выборы.

По данным ЦИК, по состоянию на 1 июля 2018 года общая численность избирателей в РФ составила 108 млн 142 тыс. 185 человек. Больше всего их зарегистрировано в Москве (7 млн 202 тыс. 493), меньше всего - в Чукотском автономном округе (32 тыс. 692).

В выборах принимают участие 41 российская политическая партия и четыре общественных объединения. В настоящее время, по данным Минюста, в России зарегистрировано 64 политические партии, имеющие право участвовать в выборах.