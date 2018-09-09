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Самыми почитаемыми людьми в  Армении должны  быть те, кто создает  для  страны  богатство — премьер участвует в  инвестиционном форуме  в  Тавуше

Самыми почитаемыми людьми в  Армении должны  быть те, кто создает  для  страны  богатство — премьер участвует в  инвестиционном форуме  в  Тавуше

Подъем  экономики может быть только в  том случае, когда между правительством и бизнес-кругами установятся реально деловые  отношения. Так  сказал премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе инвестиционного форума «Мой шаг — для  Тавуша»   в  Тавушской  области. 

«Это первый  областной  форум, цель которого – всех предпринимателей, кто отсюда родом, связан с Тавушем, кто  живет в  Ереване,  пригласить к  разговору о том, у кого  есть заинтересованность в  той  или иной  отрасли, чтобы  мы  шаг за шагом, область за  областью смогли изменить экономическую ситуацию.  Такие  форумы  мы будет проводить во всех областях. А  основным девизом наших действий будет следующий: подъем  экономики может быть только в  том случае, когда между правительством и бизнес-кругами установятся реально деловые  отношения», - как  передает  Арменпресс, сказал Пашинян.

Премьер добавил, что правительство видит свою миссию в  создании равных условий, конкурентных, справедливых условий,  верховенства закона. Прежнее   представление – что правительство должно создавать рабочие  места, новые  заводы – в современном мире  больше эффективно.

«При создании рабочих мест и новых предприятий  правительство должно опираться на  помощь профессионалов, которые  знают, как  это нужно организовать, развивать и расширять», - сказал Пашинян.

По его словам, основная цель форума – установить сотрудничество между  правительством и бизнесменами и еще раз утвердить: самыми почитаемыми людьми в  Армении должны  быть те, кто создает  для  страны  богатство, создает рабочие  места, платит налоги, повышает уровень развития  страны  во всех областях.

«Все существующие  сегодня  в  стране проблемы связаны  с объемами госдоходов, а они связаны  с активностью деловой среды. Мы  организовал этот форум, чтобы  еще раз подчеркнуть: мы  хотим поощрить всех производителей, всех талантливых людей, чтобы  они развернули свою деятельность в  этом ключе», - подчеркнул премьер. 

Он отметил, что многие  участники форума  прибыли из России, упомянув свою встречу  с Владимиром Путиным.

«Могу  с  полной  уверенностью сказать, что в результате визита  и переговоров можем сказать, что армяно-российские  отношения поднялись на  новый – беспрецедентный  уровень. Между  Арменией и Россией установилось полное  взаимодоверие, что создаст благоприятную почву для  развития  экономических связей. В  свою очередь это станет стимулом для наших соотечественников из России развернуть деятельность не только в  России, но и в Армении», - сказал премьер. 

Никол Пашинян поблагодарил участников  форума за проявленную готовность, подчеркнув, что страна и правительство возлагают на  них надежды.

«Мы  готовы  сделать все  от нас зависящее, чтобы  вы добились успеха в  Армении. У  нас бизнес-кругам два напутствия: обогащайтесь сами   и обогащайте  Армению и армянский  народ. Мы  говорим: укрепляйтесь и укрепляйте», - сказал Никол Пашинян.




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