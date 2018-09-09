Самыми почитаемыми людьми в  Армении должны  быть те, кто создает  для  страны  богатство — премьер участвует в  инвестиционном форуме  в  Тавуше

Подъем экономики может быть только в том случае, когда между правительством и бизнес-кругами установятся реально деловые отношения. Так сказал премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе инвестиционного форума «Мой шаг — для Тавуша» в Тавушской области.

«Это первый областной форум, цель которого – всех предпринимателей, кто отсюда родом, связан с Тавушем, кто живет в Ереване, пригласить к разговору о том, у кого есть заинтересованность в той или иной отрасли, чтобы мы шаг за шагом, область за областью смогли изменить экономическую ситуацию. Такие форумы мы будет проводить во всех областях. А основным девизом наших действий будет следующий: подъем экономики может быть только в том случае, когда между правительством и бизнес-кругами установятся реально деловые отношения», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Премьер добавил, что правительство видит свою миссию в создании равных условий, конкурентных, справедливых условий, верховенства закона. Прежнее представление – что правительство должно создавать рабочие места, новые заводы – в современном мире больше эффективно.

«При создании рабочих мест и новых предприятий правительство должно опираться на помощь профессионалов, которые знают, как это нужно организовать, развивать и расширять», - сказал Пашинян.

По его словам, основная цель форума – установить сотрудничество между правительством и бизнесменами и еще раз утвердить: самыми почитаемыми людьми в Армении должны быть те, кто создает для страны богатство, создает рабочие места, платит налоги, повышает уровень развития страны во всех областях.

«Все существующие сегодня в стране проблемы связаны с объемами госдоходов, а они связаны с активностью деловой среды. Мы организовал этот форум, чтобы еще раз подчеркнуть: мы хотим поощрить всех производителей, всех талантливых людей, чтобы они развернули свою деятельность в этом ключе», - подчеркнул премьер.

Он отметил, что многие участники форума прибыли из России, упомянув свою встречу с Владимиром Путиным.

«Могу с полной уверенностью сказать, что в результате визита и переговоров можем сказать, что армяно-российские отношения поднялись на новый – беспрецедентный уровень. Между Арменией и Россией установилось полное взаимодоверие, что создаст благоприятную почву для развития экономических связей. В свою очередь это станет стимулом для наших соотечественников из России развернуть деятельность не только в России, но и в Армении», - сказал премьер.

Никол Пашинян поблагодарил участников форума за проявленную готовность, подчеркнув, что страна и правительство возлагают на них надежды.

«Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы вы добились успеха в Армении. У нас бизнес-кругам два напутствия: обогащайтесь сами и обогащайте Армению и армянский народ. Мы говорим: укрепляйтесь и укрепляйте», - сказал Никол Пашинян.