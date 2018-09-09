В  северных районах Армении ожидаются  дожди и грозы — возможен град

9 сентября в отдельных районах Армении, а 10-11сентября – вечером и ночью в северных районах, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. 12-14 сентября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 9 сентября днем и 10-14 сентября ожидается погода без осадков.