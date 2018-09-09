В северных районах Армении ожидаются дожди и грозы — возможен град
9 сентября в отдельных районах Армении, а 10-11сентября – вечером и ночью в северных районах, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. 12-14 сентября ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 9 сентября днем и 10-14 сентября ожидается погода без осадков.
- 14:42 В северных районах Армении ожидаются дожди и грозы — возможен град
- 14:26 Наира Зограбян видит все возможности сделать Ереван европейским центром культуры и туризма
- 13:58 Блок «Мой шаг» предлагает все важные вопросы в Ереване решать путем референдума
- 13:31 Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Таджикистана по случаю Дня независимости
- 12:40 Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
- 12:09 В Киеве отметили храмовый праздник одной из древнейших армянских церквей в Украине
- 11:38 Геворк Арутюнян занял третье место на «Новой волне – 2018»
- 11:08 Логику благотворительности необходимо заменить логикой работы: Никол Пашинян встретился в Москве с проживающими в РФ армянскими бизнесменами
- 10:51 Президент Армении направил поздравительное послание президенту Таджикистана Эмомали Рахмону
- 09:54 Борцы греко-римского стиля завоевали 2 золотые медали — Алексанян проиграл
- 08.09-18:26 В Москве состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина
- 08.09-17:39 В наших отношениях нет ни одной проблемы — ни в одном направлении: в Москве завершилась встреча Пашинян-Путин
- 08.09-17:26 Анонс мероприятий на 10 сентября
- 08.09-17:10 Дети, депортированные из Голландии в Армению, вновь спрятались
- 08.09-16:49 Предстоящие на 9 сентября мероприятия
- 08.09-16:23 Отношения с Арменией активно развиваются по всем направлениям — Владимир Путин
- 08.09-16:06 Пашинян призвал Путина расширить военно-техническое сотрудничество
- 08.09-15:50 Вопреки некоторому пессимизму, наши отношения развиваются динамично, в нормальном русле — Пашинян на встрече с Путиным
- 08.09-15:26 В Кремле началась встреча Пашинян-Путин
- 08.09-15:18 3D-моделирование Вселенной, виртуальной реальности — лучшие работы года представили учащиеся ТУМО
- 08.09-14:50 Овику Абрамяну предъявлено обвинение по двум статьям
- 08.09-14:33 В Гималаях пропал вертолет с шестью пассажирами
- 08.09-14:15 Партия «Оринац еркир» исключает сотрудничество с Робертом Кочаряном
- 08.09-13:53 Азербайджан нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 200 раз
- 08.09-13:42 Посол Армении в России представил концепцию армяно-российских отношений правительства РА
- 08.09-13:16 Овик Абрамян сообщает о выдвинутом против него обвинении
- 08.09-13:07 Никол Пашинян прибыл в Москву
- 08.09-12:50 Араик Арутюнян обсудил с представителем CERN вопрос участия армянских специалистов в проекте ALICE
- 08.09-12:45 Глава Боливии подарил дом семье ребенка, которому по ошибке удалили почку
- 08.09-12:23 В ближайшие дни в республике ожидаются дожди и грозы
- 08.09-12:05 Армянская Апостольская церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы
- 08.09-11:30 Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС РА
- 08.09-11:12 В республике начался общегосударственный субботник
- 08.09-10:39 С 9 сентября каждое воскресенье ворота президентской резиденции будут открыты для общественности
- 07.09-21:30 Омбудсмен Армении обсудил с голландским коллегой вопрос депортации двух армянских детей из Нидерландов.
15:00, 02.09.2018
Просмотрели 2052 раз Славной победой в Арцахе армянский народ сумел удивить мир
14:54, 03.09.2018
Просмотрели 1851 раз Президент Армен Саркисян думает, что мирную революцию в Армении во всем мире воспринимают как своеобразное явление
14:52, 02.09.2018
Просмотрели 1717 раз Наша конечная цель – сделать явью мечту о едином государстве — Ашот Гулян
16:27, 02.09.2018
Просмотрели 1650 раз Эрдоган призвал покончить с господством доллара в мировой торговле
14:04, 05.09.2018
Просмотрели 1322 раз Глава МИД Ирана: Трамп использует Сирию для внутриполитической борьбы в США