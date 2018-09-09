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В  северных районах Армении ожидаются  дожди и грозы — возможен град

В  северных районах Армении ожидаются  дожди и грозы — возможен град

9 сентября  в отдельных районах Армении, а 10-11сентября –  вечером и ночью в северных районах,  ожидаются кратковременные дожди и грозы. В  отдельных районах возможен град. 12-14 сентября  ожидается погода без осадков.

Ветер  юго-западный, скорость 5-10  м/с, во время грозы  возможно усиление ветра до 15-20  м/с.

Температура   воздуха существенно не  изменится.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в  Ереване  9  сентября днем  и 10-14 сентября  ожидается погода без осадков.




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