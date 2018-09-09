Блок «Мой шаг» предлагает все  важные  вопросы  в  Ереване решать путем референдума

Блок «Мой шаг», в случае успеха на внеочередных выборах Совета старейшин Еревана, предлагает все важные, резонансные для столицы вопросы решать путем референдума.

Как передает Арменпресс, так сказал на пресс-конференции 9 сентября кандидат в мэры от блока «Мой шаг» Айк Марутян.

Мы вместе, граждане Еревана, должны решать эти вопросы. Референдумы будут проводиться в 2 этапа: цифровой – на сайте столичной мэрии, а наиболее важные вопросы будут решаться путем физического присутствия горожан. На голосование могут быть поставлены даже 10 вопросов, чтобы особо не отягощать бюджет города», - сказал он.

По его словам, при составлении предвыборной программы блока учитывался ряд важнейших принципов.

«При составлении предвыборной программы мы учитывали ряд важнейших принципов: неизменно действовать на повышение эффективности управления городом, в своих решениях руководствоваться принципом защиты прав людей, заботой об окружающей среде, обеспечение инклюзивности управления, быть при этом подотчетным и прозрачным в своих действиях, сделать Ереван комфортным, а для гостей привлекательным для путешествия», - сказал Марутян.

По его словам, в блоковый список кандидатов по возможности отбирались те, кто годами боролся с несправедливостью в Армении.

«В нашем списке те, кто годами боролся с царящей в Армении несправедливостью, кто заботиттся о будущем Еревана и обладает высоким профессионализмом», - сказал Марутян.

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана состоятся 23 сентября. Официальный старт избирательной кампании будет дан 10 сентября.