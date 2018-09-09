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Блок «Мой шаг» предлагает все  важные  вопросы  в  Ереване решать путем референдума

Блок «Мой шаг» предлагает все  важные  вопросы  в  Ереване решать путем референдума

Блок «Мой шаг», в случае успеха на  внеочередных   выборах Совета  старейшин Еревана,  предлагает все  важные, резонансные для столицы вопросы решать путем  референдума.

Как передает Арменпресс, так  сказал  на пресс-конференции 9 сентября кандидат в мэры  от блока «Мой шаг» Айк  Марутян.

Мы  вместе, граждане Еревана, должны решать эти вопросы. Референдумы  будут проводиться в 2  этапа: цифровой – на сайте  столичной  мэрии, а наиболее важные  вопросы будут решаться путем  физического присутствия горожан.  На голосование  могут быть поставлены даже 10 вопросов, чтобы  особо не  отягощать бюджет города», - сказал он.

По его словам, при составлении предвыборной  программы  блока учитывался ряд важнейших принципов. 

«При   составлении предвыборной  программы  мы учитывали ряд важнейших принципов: неизменно действовать на повышение эффективности управления  городом, в своих решениях руководствоваться принципом защиты прав людей, заботой  об окружающей среде, обеспечение  инклюзивности управления, быть при этом подотчетным и прозрачным в  своих действиях, сделать Ереван комфортным, а для  гостей привлекательным для  путешествия», - сказал Марутян.

По его словам, в  блоковый  список  кандидатов по возможности отбирались те, кто годами боролся с несправедливостью в  Армении.

 «В нашем списке те, кто годами боролся с царящей  в  Армении несправедливостью, кто заботиттся о будущем Еревана и обладает высоким профессионализмом», - сказал Марутян.

Внеочередные  выборы  Совета  старейшин Еревана  состоятся 23 сентября. Официальный  старт избирательной  кампании будет дан 10 сентября.




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